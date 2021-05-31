В одній з частин ВМС України трагічно загинув військовий

В одній із військових частин ВМС ЗСУ тривають слідчі дії з метою встановлення обставин загибелі військовослужбовця 30 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗСУ.

“30 травня в одній із військових частин ВМС ЗС України стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Наразі за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка.

Подробиці трагічного випадку наразі не оприлюднено.