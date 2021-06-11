На вихідні працюватиме понад 50 центрів вакцинації у 15 областях

На вихідні 12-13 червня працюватиме понад 50 центрів масової вакцинації проти коронавірусу в 15 областях та Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«12-13 червня 2021 року понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області працюватиме 13 центрів вакцинації: 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі. У Львівській області таких центрів буде 8 (три у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді), в Одеській області - 7 центрів (чотири в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі), у Полтавській області - 5 центрів (одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях); у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні.

У Київській області працюватиме 3 центри масової вакцинації: два у Білій Церкві, один у Броварах. По два центри вакцинації розпочнуть роботу у Чернівцях та Хмельницькій області (по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському).

По одному центру вакцинації працюватиме у Києві, Житомирі, Кропивницькому, Тернополі, Рівному, Вінниці, Харкові. Повний список центрів з адресами та режимом їхньої роботи розміщений на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Зазначається, що здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac.

Як повідомлялося, за 5 та 6 червня в центрах вакцинації проти COVID-19 щепили понад 15 тисяч людей. 29-30 травня запрацювали три пілотні центри вакцинації в Києві, Одесі та Львові. Усього за два дні там було щеплено 4849 людей.

Наразі центри масової вакцинації проти коронавірусу працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.