Міськрада Харкова оскаржить рішення суду про перейменування проспекту Жукова

Харківська міська рада оскаржить в апеляційній інстанції судове рішення про визнання незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на Маршала Жукова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.

"При розгляді судом було допущено грубе порушення норм процесуального права. Зокрема, суд необґрунтовано відмовив у всіх заявах і клопотаннях міської ради про направлення судового доручення, призначення військової експертизи, відкладення розгляду справи у зв'язку з проведенням експертного дослідження, виклик у судове засідання експерта тощо", - вважають у міськраді.

Також зазначається, що справу розглянули без участі представників міської ради, хоча "суду було надано заяву про неможливість з об'єктивних причин представників міської ради брати участь у засіданні".

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня Харківський окружний адміністративний суд втретє скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект Маршала Жукова.

19 травня Харківський окружний адміністративний суд під час розгляду справи відхилив усі клопотання представників мерії, включаючи відвід судді.

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27 квітня представники Харківської міської ради під час засідання просили суд звернутися до Росії, щоб уточнити посади, які займав Жуков, намагаючись отримати докази, що він не підпадає під закон про декомунізацію.