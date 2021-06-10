Григоренко vs Жуков: суд втретє скасував перейменування проспекту в Харкові

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка у проспект Маршала Жукова.

Про це кореспондентові Укрінформу розказав позивач від ВО "Свобода" Андрій Коломійцев.

"Щойно суддя Катерина Севастьянова після перебування у нарадчій кімнаті оголосила рішення суду: скасувати 1-й пункт рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка, що у Немишлянському районі Харкова, у проспект Маршала Жукова, і це є наша перемога. Інші пункти рішення міськради не мають відношення до перейменування і торкаються наміру міськради звертатися до різних судових інстанцій, аж до Касаційного суду", - зазначив Коломійцев.

За його словами, судове засідання почалося з дебатів. Представники міськради - дві жінки-юристки - на суд не прийшли, посилаючись на зайнятість у других судових процесах. У дебатах взяли участь представники позивачів - депутати міськради від фракції "Блок Світличної "Разом!" Дмитро Булах та Ігор Черняк й представник "Європейської солідарності" Сергій Романенко.

"У ході дебатів доведено, що рішення міськради неправомірне, бо не відповідає закону про топонімику, і, насправді, є прихованим наміром увічнити ім"я Жукова", - додав Коломійцев.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Харківський окружний адміністративний суд, де розглядають законність рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Григоренка у проспект маршала Жукова, відхилив усі клопотання представників мерії, включаючи відвід судді.

27 квітня представники Харківської міської ради під час засідання окружного адміністративного суду просили суд звернутися до Росії, щоб уточнити посади, які займав Жуков, намагаючись отримати докази, що він не підпадає про закон про декомунізацію.

24 лютого Харківська міська рада втретє повернула проспекту у Харкові ім'я Жукова замість Григоренка.

15 лютого у Харкові Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, якою рішення міської ради скасовано.

5 вересня 2019 року Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, зокрема депутатів Харківської міської і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення проспекту назви Жукова.