Прибрати Жукова: у Харкові вимагають не повертати проспекту ім'я радянського маршала

Біля будівлі Харківської міськради, де почалася третя сесія міськради восьмого скликання, проходять одразу чотири акції протесту. Один із пікетів - із вимогою заборонити перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вийшли на пікет, щоб депутати не розглядали питання щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Міськрада вже програла три суди з цього приводу, повернення до радянського минулого не потрібно", - сказав у своєму слові під час пікету представник обласного осередку партії "Демократична Сокира" Олександр Веприк.

У Харкові пікетують сесію міської ради / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Пікетувальники розгорнули плакати із зображенням секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова у кашкеті радянського маршала.

Інші учасники акцій вимагають припинити роботу "Коксохіму" через брудні викиди в атмосферу, скасувати будівництво дороги у бік віддаленого Салтівського житломасиву через територію ТЦ "Барабашово", а також виступають проти видобутку сланцевого газу біля селища Жіхор під Харковом.

У заходах беруть участь близько 100 осіб. Спроби учасників пікету пройти до сесійної зали не мали успіху: охорона будівлі зняла ручки з вхідних дверей.

Порядок під час акцій забезпечують два десятки патрульних. Інцидентів не зафіксовано.