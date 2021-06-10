U-LEAD вчить громади, як підвищувати якість освітніх послуг

На базі Рівненського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» відбувся семінар про діяльність громад у міжнавчальний період щодо підвищення якості освітніх послуг.

Про це Укрінформу повідомили у Програмі «U-LEAD з Європою».

Участь у семінарі взяли близько 130 представників Волинської, Львівської, Рівненської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Серед них - керівники органів управління освіти та їхні заступники, директори шкіл, керівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Як розповів учасникам експерт з освіти Програми «U-LEAD з Європою» Сергій Дятленко, аналіз навчального процесу під час карантину виявив актуальні проблеми у цій сфері. Передусім ідеться про погану якість інтернету, недостатнє забезпечення комп'ютерною технікою, відсутність у школярів навичок навчатися самостійно тощо. Експерт переконаний, що через недостатнє забезпечення інтернетом втрачається 80-90% ефективності навчального процесу в онлайні, а під час офлайн-навчання такі втрати можуть становити до 30%.

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«Тому чи не найбільше завдання керівництва громад - подбати про забезпечення інтернетом громади. До того ж уряд виділив на це відповідну субвенцію. А щодо забезпечення комп'ютерами чи хоча б планшетами, то тут громаді слід звернутися до представників бізнесу та меценатів», - сказав Дятленко.

Він також закликав звернути увагу на підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

На думку експерта з освіти Програми «U-LEAD з Європою» Алевтини Седоченко, стратегія освіти має стати великою частиною стратегії розвитку громади.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.