СБУ викрила «земельну схему» біля місця паломництва хасидів в Умані

Чиновники планували вивести із держвласності земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн. поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ

Співробітники спецслужби встановили, що до складу організованої групи входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні правоохоронці та підприємці. За розробленою «схемою», посадовці підробляли рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності на земельні ділянки.

Через дії зловмисників комерсантам вдалось отримати у приватну власність майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані. Наразі, за сприяння СБУ, вирішується питання щодо повернення земель у державну власність.

П’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за низкою статей: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: СБУ