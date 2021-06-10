Активісти обурені хаотичною забудовою історичного центру Харкова

Активісти ініціативної групи #SaveKharkiv обурені хаотичним будівництвом в історичному центрі Харкова та закликають до об'єднання у відстоюванні культурного надбання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йшлося на пресконференції за участю активістів, депутатів міської ради та архітекторів.

«Встановлено, що на території пам'ятки археології місцевого значення "Поселення Харків", що по вулиці Куликівська, 32, в центральному історичному ареалі Харкова, забудовник - ТОВ "Туркіш девелопмент" - розпочав будівництво 18-поверхового житлового будинку, не маючи на це ніяких дозвільних документів, що порушує закон про охорону культурної спадщини. Двічі ми зверталися до Харківської міської ради і двічі отримали відповідь, що інформації і відповідної документації у міськраді немає, містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта не надавалися. Крім того, за інформацією Департаменту архітектури і містобудування Харківської ОДА, археологічні дослідження земельної ділянки за вказаною адресою не проводилися і погодження на проведення робіт не надавалися», - зазначила директорка благодійного фонду "Харків з тобою", член Консультативної ради з питань охорони культурного надбання Департаменту будівництва і архітектури Харківської ОДА Олена Рофе-Бекетова.

За її словами, на паспорті об'єкту вказано, що нібито будується будівля у 4 поверхи, а на сайті компанії йдеться про будівництво щонайменше 9.

Активістка зазначила, що зараз відкрито судове провадження за позовом обласної прокуратури, куди звернулися активісти, про скасування рішення органу місцевого самоврядування щодо земельної ділянки, яку виділено під будівництво, із зобов'язанням повернути її місту.

"Мова йде про тотальні порушення. Історичний центр Харкова віддано під забудову житловими багатоповерхівками чи торговими центрами. Серед них - нещодавно відкритий у центрі міста ТЦ "Нікольський", що біля площі Конституції, і цей факт свідчить про те, що у місті не існує сучасної містобудівної політики, яка б враховувала наявність пам'яток архітектури та археології. Також немає контролю з боку ХОДА чи поліції, хоча у мережі вже з'явилися пропозиції щодо продажу квартир у новому 18-поверховому будинку, де буде щонайменше 300 квартир, і де одночасно знаходитимуться близько 1000 людей, що потребує додержання правил не тільки комфорту, але й безпеки", - вважає депутат Харківської міської ради Дмитро Булах.

За словами відомого харківського архітектора, лауреата Державної премії України з архітектури (1996 р.) Олександра Калугіна, вітчизняним забудовникам потрібен досвід країн ЄС. "Наприклад, у Німеччині вже понад 20 років діє Регламент оновлення, реконструкції чи будівництва у історичному центрі міста. Він включає обмеження та "червоні" лінії, яких треба дотримуватись будь-якому будівельнику, щоб зберегти пам'ятки історичної спадщини. У Харкові, де діють десятки таких пам'яток, немає ані Регламенту, ані хоча б історико-архітектурного плану забудови центра міста", - констатував він.