У Харкові випав град, через зливу «плавали» машини

У Харкові через зливу затопило кілька доріг, також у деяких районах випав град.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дощ залив вулиці поблизу Південного вокзалу – Коцарську та Дмитрівську, Маршала Конєва, Велика Панасівська. Затопило деякі торгові павільйони.

«Плавали» машини також на вулицях Клочківській і Отакара Яроша. Мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7 у соціальних мережах опублікували відео затопленого під’їзду.

Також в окремих районах, зокрема на Холодній Горі та Павловому Полі, випав град.

У пресслужбі Харківської облдержадміністрації кореспонденту Укрінформу повідомили, що в області через негоду надзвичайних ситуацій не виникало. У пресслужбі Харківської міськради на запитання щодо роботи системи зливу води поки не відповіли.

Читайте також: Синоптики попереджають про грози зі шквалами та градом

Сьогодні на Харківщині, за даними синоптиків, штормове попередження. За прогнозом на 9 червня, в регіоні вночі та вдень очікується короткочасний дощ, місцями – значний, гроза, град, шквал, пориви вітру 15-20 м/с.