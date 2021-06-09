З початку року грибами отруїлись 35 осіб - ЦГЗ

За п'ять місяців цього року в Україні 35 людей постраждали внаслідок отруєння грибами, з них 12 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

“За 5 місяців поточного року в Україні зареєстрували 19 випадків отруєння дикорослими грибами, унаслідок яких постраждало 35 людей, з них 12 дітей. Унаслідок отруєнь померли один дорослий і дві дитини”, - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждалих від отруєння дикорослими грибами зареєстрували в Одеській області — 9 людей, зокрема троє дітей.

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У Вінницькій області зареєстрували 4 випадки, постраждали 4 людини, з них одна дитина. У Дніпропетровській області зареєстрували три випадки, постраждали три особи. У Запорізькій області — два випадки, постраждали двоє осіб, з них одна дитина, у Чернівецькій області — два випадки, постраждало 5 людей.

По одному випадку отруєння дикорослими грибами зареєстрували у Херсонській (постраждали дві людини, з них одна дитина), Хмельницькій (три людини, з них одна дитина), Полтавській (одна дитина), Київській (постраждала та померла одна людина) і Чернігівській (постраждали п’ять осіб; зокрема, чотири дитини, дві з них померли) областях.

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Центр громадського здоров’я нагадав, що найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх на ті, що вирощують штучно та продають у торговельній мережі. Також ЦГЗ закликав не купувати гриби на стихійних ринках.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров’я у травні отримав повідомлення про шість спалахів гострих кишкових інфекцій, внаслідок яких постраждало 26 осіб.