У садочку на Буковині отруїлися 26 дітей та двоє дорослих
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 3 червня, до Вижницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти. Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що після огляду медиків пацієнтів відпустили додому через легкий перебіг захворювання. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу та з’ясовують всі обставини.