У садочку на Буковині отруїлися 26 дітей та двоє дорослих

У селі Іспас Вижницького району 26 дітей та двоє дорослих із місцевого дитсадка зверталися до лікаря із ознаками харчового отруєння. У поліції розпочали кримінальне провадження за цим фактом.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 3 червня, до Вижницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти. Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Запоріжжі дві школярки отруїлися невідомою речовиною

У поліції зазначили, що після огляду медиків пацієнтів відпустили додому через легкий перебіг захворювання. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Читайте також: У Коломиї кількість постраждалих від харчового отруєння перевищила 180 осіб

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу та з’ясовують всі обставини.