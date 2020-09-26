У Коломиї кількість постраждалих від харчового отруєння перевищила 180 осіб

У Коломиї Івано-Франківської області від харчового отруєння в їдальні постраждала 181 людина, з яких 56 осіб госпіталізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«В період з 24 по 25 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 181 особа, з яких 56 осіб госпіталізовано та 125 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия)», - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня через отруєння 101 людина звернулась до медиків у Коломиї. Усі постраждалі – працівники заводу «Леоні».