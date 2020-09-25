У Коломиї понад сто людей отруїлися в їдальні

В Івано-Франківській області через отруєння 101 людина звернулась до медиків. Усі постраждалі – працівники заводу «ЛЕОНІ», розташованого біля Коломиї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«23.09.2019 р. о 18.00, за інформацією Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в ТзОВ «ЛЕОНІ», розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Шарлая, 55. Станом на 18.00 24.09.2020 р. до Коломийської інфекційної лікарні госпіталізовано 22 особи, в інфекційний відділ Заболотівської районної лікарні – 15 осіб, в Городенківську центральну районну лікарню, інфекційний відділ - 6 осіб, в Надвірнянську центральну районну лікарню — 1 особа, на амбулаторному лікуванні перебувають 57 осіб. Всього захворіла 101 особа», - повідомляє управління ОДА.

Тут зазначають, що кількість хворих з легкою формою перебігу складає 56 осіб, решта – середньої важкості.

«Діагноз попередній: харчова токсикоінфекція – 53 особи, харчове отруєння - 4 особи, гострий гастроентероколіт - 29 осіб, гастроентероколіт - 5 осіб, сальмонельоз - 2 особи, гострий ентероколіт - 7 осіб, гостра кишкова інфекція -1 особа», - зазначають в ОДА.

Наразі основну причину спалаху встановлюють. Спеціалістами Коломийської міськрайонної, Снятинської міжрайонної, Надвірнянської міськрайонної філій продовжується епідрозслідування на об'єкті виникнення спалаху та в домашніх осередках.

Як повідомляло агентство, перша скарга людей на погане самопочуття з’явилась 22 вересня. Дев’ять людей з отруєнням потрапили до інфекційної лікарні, решта – перебували на лікарняному вдома. Усі постраждалі нарікали на сосиски, які споживали в заводській їдальні.