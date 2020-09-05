На Буковині з харчовим отруєнням госпіталізували дев'ятьох членів однієї сім'ї

У Чернівецькій області поліція розслідує масове отруєння харчовими продуктами дев'ятьох членів однієї родини, шестеро з яких діти.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 5 вересня, до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до приймального відділення Сторожинецької районної лікарні звернулися троє дорослих і шестеро дітей з харчовим отруєнням. Усі вони є членами однієї родини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі потерпілі мешкають у селі Зруб-Комарівський Сторожинецького району. Найменшій дитині - лише три місяці.

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"Зі слів потерпілих, причиною їхнього стану можуть бути протерміновані продукти харчування. Наразі всі вони перебувають у лікарні під наглядом медичних працівників. Стан постраждалих задовільний, загрози життю немає", - додали у поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 КК (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).