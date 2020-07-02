На базі відпочинку у Кирилівці отруїлися діти

У Запорізькій області в курортній Кирилівці зафіксували масове отруєння серед відпочивальників.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв.

"У Кирилівці на косі Пересип на базі відпочинку "Блакитні далі" сталося масове отруєння. Імовірно, кишкова інфекція. Харчувалися в їдальіні на базі. Госпіталізовано 14 осіб: 9 дітей і 5 дорослих", - прокоментував Малєєв.

За попередньою інформацією, група відпочивальників почала погано почуватися вчора увечері. Люди звернулися до медиків. Наразі на базі працюють співробітники лабораторного центру, причини отруєння з'ясовуються.