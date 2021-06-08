У санаторії на Одещині отруїлися 30 дітей

В Одеській області в санаторному закладі на гастроентероколіт захворіло 30 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"За оперативними повідомленнями від Одеського обласного лабораторного центру, у смт Сергіївка Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. зареєстрували групове захворювання на гастроентероколіт у дитячому закладі санаторного типу. Захворіли 30 дітей віком до 15 років. Захворілі скаржилися на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5–39С", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ повідомили, що 17 дітей із перебігом хвороби середньої важкості, шістьох із них госпіталізували й наразі вже виписали. Інші 13 дітей із легким перебігом перебувають в окремому корпусі закладу під наглядом медичного працівника.

За повідомленням Центру здоров'я, епідрозслідування встановило, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідемічного режиму в закладі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей на території закладу.

Проведення профілактичних, протиепідемічних заходів, лабораторних досліджень продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2021 року Центр громадського здоров’я отримав повідомлення про шість спалахів гострих кишкових інфекцій, постраждало 26 осіб.