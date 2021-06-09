Вибух гранати у Харкові: одному з постраждалих зробили операцію

П’ятого постраждалого під час вибуху гранати ввечері 8 червня прооперували в Інституті загальної та невідкладної хірургії ім. Зайцева, стан чоловіка називають стабільним.

Про це повідомив на брифінгу 9 червня заступник голови Харківської обладміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Стан стабільний на сьогодні, виходячи з того, яке поранення, яких тканин і виходячи з того, яка була проведена операційна допомога» проведене операційне втручання», - зазначив Черняк.

Йдеться про 33-річного чоловіка. Раніше у міській раді повідомляли про трьох постраждалих віком 16, 17 і 18 років, які знаходяться у відділенні політравми міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова, та ще одного 18-річного постраждалого, який перебуває у міській лікарні №17. Їхній стан після надання допомоги назвали задовільним.

Як повідомив кореспонденту агентства речник Харківської обласної прокуратури, затриманому, що кинув гранату в людей, 10 червня обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

У поліції поки не розголошують подробиць щодо затриманого та звідки в нього боєприпас. У Департаменті карного розшуку Нацполіції зазначили, що «за місцем мешкання підозрюваного вилучено багато «цікавого».

Як повідомляв Укрінформ, близько 22 години 8 червня на пр. Гагаріна між компанією молоді та 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.