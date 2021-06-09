Вибух гранати у Харкові: медики розповіли про стан постраждалих

У лікарнях Харкова перебувають четверо постраждалих від вибуху гранати, їх стан стабільний і загрози життю немає.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на інформацію медиків.

За даними заступника головного лікаря Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова Андрія Соцького, в закладі знаходяться троє постраждалих віком 16, 17 і 18 років.

«Всі пацієнти у відділенні політравми, в звичайних палатах, їхній стан стабільний, життю загрози немає. У постраждалих - множинні осколкові поранення тулуба і кінцівок, без проникнення в грудну і черевну порожнини», - зазначив Соцький.

Ще один постраждалий віком 18 років знаходиться у міській лікарні №17.

«Постраждалий має осколкові ушкодження двох передпліч і гомілки. Його стан середньої тяжкості, життю нічого не загрожує», - повідомив директор лікарні Дмитро Черепов.

Як повідомляв Укрінформ, близько 22 години 8 червня на пр. Гагаріна між компанією молоді та 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Поліція повідомила, що внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Фото Харківська міськрада