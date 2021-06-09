Вибух гранати у Харкові: серед постраждалих двоє неповнолітніх

У Харкові поліція відкрила кримінальні провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали 5 осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, 8 червня о 21:53 від перехожого надійшла інформація про подію на проспекті Гагаріна.

Встановлено, що між компанією молодих людей і 29-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

В Основ'янському районі Харкова вибухнула граната / Фото: Офіційний сайт Національної поліції

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.