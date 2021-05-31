У Києві стався вибух у будинку - постраждав чоловік

У Києві поліція встановлює обставини вибуху в будинку, внаслідок якого постраждав чоловік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні вночі до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі», - ідеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.