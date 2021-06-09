На Прикарпатті на дорозі єдності ремонтують три мости

На Прикарпатті на дорозі М-12 в рамках президентської програми «Велике будівництво» проводять ремонт трьох мостів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«За кошти із Державного бюджету в рамках Національної програми «Велике будівництво» продовжуємо капітальний ремонт дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. На трьох із чотирьох мостів, які оновлюємо в рамках капітального ремонту цієї дороги, влаштований нижній шар асфальтобетону на одній смузі руху, змонтоване перильне, бар'єрне огородження і тротуари з поліуретановим покриттям», - йдеться у повідомленні.

За інформацією дорожників, на ділянці дороги М-12 вже влаштовано верхній шар асфальтобетону. Тут наносять розмітку і впорядковують узбіччя.

«У селі Пуків монтуємо бордюрний камінь для влаштування тротуарів. Тут облаштуємо майданчики для відстоювання важковагового й легкового транспорту», - уточнили в Службі автодоріг.

Відомо, що у квітні уряд створив єдину міжнародну дорогу М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, об’єднавши автомобільні шляхи М-12 та М-04.

Шлях М-30 називають дорогою єдності, оскільки вона забезпечить транспортне сполучення Заходу та Сходу країни за найкоротшим маршрутом. Довжина нового автошляху становитиме 1446,6 км. Після проведення належних ремонтних робіт пропускна здатність буде збільшена до 40-50 тисяч автомобілів на добу.