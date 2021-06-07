На Сумщині завершується ремонт дороги Київ – Суми

Завершуються роботи з відновлення за програмою Президента «Велике будівництво» ще однієї ділянки траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, яка з'єднує обласний центр зі столицею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сумської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що в ході капітального ремонту на ділянці км 232+360 – 244+000 вже проходить укладання фінішного дрібнозернистого асфальтового покриття товщиною 6 см. Одночасно тривають роботи з облаштування узбіч, установки бордюрів і лотків для відведення води.

Траса Н-07 є не тільки основною для сполучення з Києвом, вона також веде до важливих туристичних об'єктів регіону: історико-меморіального комплексу Петра Калнишевського та заповідника «Михайлівська цілина».

Загальна протяжність траси становить 340 км. Минулого року в ході «Великого будівництва» на ній вже було відновлено 71,9 км і був проведений капітальний ремонт мостового переходу на км 244+475. У цьому році капремонт траси продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує повністю відновити всю мережу доріг державного значення.