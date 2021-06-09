На Прикарпатті знову стався землетрус

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області 8 червня було зафіксовано підземний поштовх близько 2,6 бала.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«8 червня о 16 год. 32 хв вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в с. Пасічна Надвірнянського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків», - ідеться у повідомленні.

Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня на Прикарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

Також повідомлялося, що у Самбірському районі на Львівщині 10 січня було зафіксовано підземний поштовх близько 1,9 бала.