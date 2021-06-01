На Прикарпатті паводки підняли рівень води у Дністрі до 1,5 метра

На Прикарпатті після сильних дощів упродовж 30 та 31 травня рівень води у річці Дністер піднявся до 1,5 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Вночі та вдень 30 та 31 травня на території Івано-Франківської області спостерігалося випадання значних, сильних та подекуди надзвичайних дощів. За таких умов на ріках області пройшов дощовий паводок з підйомами рівнів води над перед паводковим рівнем: - на р. Дністер 147-155см», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, на притоках Дністра вода піднялась у межах 5-103 см, на річках басейну Прута – 4-22 см. Паводок пройшов у межах русла без виходу на заплаву.

Загальна кількість опадів за два дні у басейні річки Дністер становить 16-82% місячної норми.

У перший день літа на Прикарпатті синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, вночі – невеликий дощ. У високогір’ї Карпат температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень – до +8.