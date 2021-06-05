На Прикарпатті стався землетрус

На Прикарпатті 4 червня зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району (Івано-Франківська область - ред.), без негативних наслідків", - зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, звернень від громадян до ДСНС не надходило.