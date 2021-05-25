У Грузії стався землетрус магнітудою 4.9, недалеко від селища Казбегі (регіон Мцхета-Мтіанеті).

Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії, передає Укрінформ з посиланням на інформаційний портал Новости-Грузия.

Центр повідомляє, що зафіксовані минулої ночі у Грузії підземні поштовхи за потужністю відносяться до землетрусу середнього класу.

«Поштовхи були зафіксовані за 31 км на південний схід від селища Казбегі. Магнітуда землетрусу склала 4.9. Це відноситься до середнього класу землетрусів. Його досить добре відчули поблизу від епіцентру, проте це поселення не таке, щоб викликати руйнування або щось подібне», - заявила Громадському телебаченню сейсмолог Манана Дзманашвілі.

Вона висловила припущення, що за цим землетрусом підуть слабші поштовхи, однак вони не будуть небезпечними.

Ймовірно, землетрус добре відчувалося й у Тбілісі. Однак виключено, щоб у столиці відбулися якісь руйнування, додала Дзманашвілі.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня у південно-східній частині Тихого океану в середу зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,7.

Фото: www.newsgeorgia.ge