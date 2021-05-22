Серія землетрусів у Китаї: є загиблий й десятки поранених

Унаслідок серії землетрусів у південно-західній провінції Юнань, загинула щонайменше одна людина, ще два десятки отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа. Зазначається, що загиблий потрапив під обвал каміння. “Троє людей отримали важкі травми, 18 - легкі поранення”, - йдеться у матеріалі. Загалом від підземних поштовхів постраждало понад 72 тис. місцевих жителів. Наразі у регіоні триває рятувальна операція. Читайте також: У Тихому океані стався сильний землетрус Сіньхуа зазначає, що упродовж двох годин у провінції Юнань трапилося чотири землетруси, потужніших за 5 балів. Фото: АА