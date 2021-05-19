У Тихому океані стався сильний землетрус

У південно-східній частині Тихого океану у середу зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,7.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Геологічну службу США.

Зазначається, що землетрус стався о 00:42 за всесвітнім координованим часом. Його епіцентр залягав на глибині 10 км за 3,2 тис. км на північний захід від чилійського міста Вальдівія.

Інформації про загрозу цунамі не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня на півночі Ірану стався потужний землетрус магнітудою 5,3.

Скриншот з сайту earthquake.usgs.gov