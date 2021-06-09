Чернігівські активісти заявили про небезпеку знищення мозаїки

У Чернігові активісти спільноти "Чернігівський монументалізм" заявили про небезпеку знищення мозаїки "Лікарі", розташованої на фасаді відомчої поліклініки.

Про це йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці спільноти, передає Укрінформ.

"Мозаїка "Лікарі" Євгена Павлова у небезпеці. Ії збивають... Мозаїка знаходиться на фасаді поліклініки УМВС за адресою проспект Миру, 217", - йдеться у повідомленні.

У дописі зазначається, що автор монументального твору "Лікарі" Павлов - Заслужений художник України. Мозаїка створена у 1986 р. Миколою Гайдуком і Петром Орлом. Її ескізи наразі демонструються у Чернігівському обласному художньому музеї ім.Г.Галагана у межах виставки Фестивалю монументального мистецтва "Перезавантаження", наголосили у спільноті.

У Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», де розташована мозаїка, кореспонденту Укрінформу запропонували звертатися за офіційною інформацією письмово. Неофіційно ж запевнили, що знищувати мозаїку ніхто не збирається.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2020 р. з фасаду чернігівського пологового будинку демонтували мозаїку «Материнство», яку той же художник Павлов створив у 1989 році. Її розмір 14 на 5,5 метра. Завдяки діям небайдужих твір вдалося зняти і зберегти, нині він зберігається в художньому музеї ім.Г.Галагана. Експонувати його повністю неможливо через великі розміри.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернігові 14 травня відкрився перший в Україні фестиваль монументального мистецтва "Перезавантаження". Його організатори "ставили за мету зняти тавро "застарілої радянщини" з чернігівського монументального живопису та презентувати його як невід’ємну сучасну й органічну частину культурної спадщини України.