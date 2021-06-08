Корупційна справа: суд виправдав «золотого» Романчука

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, обвинуваченого у хабарі.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Укрінформ.

"Суд дійшов висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому обвинувачувався Микола Романчук", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Романчука обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб). За версією слідства, Романчук отримав неправомірну вигоду у сумі 90 тисяч доларів за вплив на прийняття облрадою рішення про розробку промислового родовища вапняку.

Під час судового розгляду Романчук винним себе не визнавав.

Дослідивши докази, колегія суддів постановила визнати Романчука невинуватим та виправдати. Водночас скасовано ухвали про накладення арешту на вилучене під час обшуку за місцем його проживання та роботи майно та обраний щодо нього запобіжний захід у вигляді застави у сумі 512 тис. гривень.

У судовому рішенні також звернуто увагу на низку грубих порушень норм КПК органом досудового слідства, що призвело до визнання низки доказів сторони обвинувачення недопустимими.

Водночас суд встановив, що під час досудового розслідування порушено норми підслідності і воно здійснювалось неуповноваженим органом.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком, яка вимагала 90 тис. дол за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» на видобуток вапняку.

Експосадовець спочатку обвинувачувався в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в отриманні спецдозволу на користування надрами, але під час останнього засідання суду прокурор змінив правову кваліфікацію. Обвинувачення попросило покарання для Романчука у вигляді 25,5 тисячі гривень штрафу.

Судовий процес тривав з 26 серпня 2016 року.