Справа «золотого» Романчука: суд Миколаєва через чотири роки зміг допитати ключового свідка

Суд у Миколаєві лише через чотири роки зміг допитати ключового свідка сторони обвинувачення у справі експершого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука, у якого чиновник нібито і вимагав хабар. Досі він ігнорував судові засідання.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Центрального райсуду Миколаєва Володимир Діденко.

«У Центральному райсуді відбулось судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Суд перейшов до допиту останнього свідка з боку обвинувачення Г., який тривалий час не з’являвся на засідання. В нього, відповідно до обвинувального акту, Романчук вимагав неправомірну вигоду», - розповів Діденко.

Зокрема, у суді свідок пояснив, що Романчук прямо не говорив йому про необхідність надання неправомірної вигоди, а лише в завуальованій формі дав це зрозуміти. Також свідок підтвердив, що його тричі притягували до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення шахрайських дій. Проте у відповідності до ст.89 КК України він є несудимим.

Крім того, свідок пояснив, що йому порекомендували звернутись до Романчука для вирішення питання щодо отримання дозволу на користування надрами в Єланецькому районі. Під час однієї з зустрічей він познайомив його з колишнім першим заступником голови облради С. А той, у свою чергу, зі своїм помічником, який мав вирішити питання щодо отримання спецдозволу, та згодом вимагав неправомірну вигоду.

При цьому, свідок наголосив, що будь-хто із зазначених осіб не вказував, що неправомірну вигоду необхідно передати саме Романчуку.

Також судом було зауважено, що покази свідка мають відмінності від досліджених у ході судового розгляду доказів сторони обвинувачення.

Як уже повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» по видобутку вапняку.

Процес триває вже понад чотири роки, засідання постійно переносяться, у тому числі і через неявку свідків.

Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив.

Експосадовець обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди від керівника ТОВ «Е.» за сприяння в отриманні спецдозволу на користування надрами, необхідних висновків і погоджень. Але саме ця людина, яка підлягає допиту в якості свідка у судове засідання не з’являлася, попри те, що є рішення про його примусову доставку.