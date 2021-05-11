«Золотий» Романчук на суді заявив, що під час обшуку вкрали оргтехніку та випили колекційне віскі

Центральний районний суд м.Миколаєва завершив розгляд кримінального провадження стосовно колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука. Його обвинувачували в отриманні хабара у 90 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва, передає Укрінформ.

«Колегією суддів Центрального райсуду розглянуто кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука. Йому інкримінується кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб)», - йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні Романчук проголосив останнє слово, де зазначив, що не визнає себе винуватим. Також наголосив на некоректній поведінці правоохоронців під час проведення обшуку за місцем його мешкання.

Зокрема, за його словами, вони випили дві пляшки віскі з його колекції, окрім цього, після обшуку в нього зникла частина оргтехніки.

Наразі колегія суддів видалилась до нарадчої кімнати для постановлення вироку.

Даний судовий процес тривав чотири роки та майже 8 місяців - з 26 серпня 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» з видобутку вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом. Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судять одного лише Романчука.

На одному з останніх засідань прокурор оголосив змінений обвинувальний акт. У відповідності до нього, правову кваліфікацію щодо Романчука змінено з ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) на ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Жоден із заявлених обвинуваченням свідків вину Романчука не підтвердив.

Експосадовець обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди від керівника ТОВ «Е.» за сприяння в отриманні спецдозволу на користування надрами, необхідних висновків і погоджень.

Попри серйозні звинувачення, прокурор попросив покарання для Романчука у вигляді штрафу в 25,5 тисячі гривень.