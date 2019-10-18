Справа “золотого Романчука”: головний свідок не йде до суду і вимагає компенсації

Ключовий свідок по справі експершого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука, у якого чиновник нібито вимагав хабар, знову не з'явився у суд.

Про це повідомили у прес-службі Центрального райсуду м.Миколаєва.

«У Центральному райсуді відбулося засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. На засідання вчергове не з’явився останній свідок сторони обвинувачення громадянин Г., в якого, відповідно до обвинувального акту, Микола Романчук вимагав неправомірну вигоду», - йдеться у повідомленні.

Натомість, від зазначеного свідка надійшла заява, в якій він просить визнати себе потерпілим у даному кримінальному провадженні та стягнути з обвинуваченого моральну шкоду у сумі 50 тис. гривень.

Прокурор не заперечував проти задоволення даної заяви, захисники та обвинувачений були проти. Колегія суддів ухвалила відмовити у задоволенні заяви.

Окрім цього, суд завершив дослідження письмових доказів сторони захисту. Зокрема, висновків науковців юридичних вищих навчальних закладів, відповідно до яких досудове розслідування було проведено з порушенням підслідності. Також було досліджено документи, які свідчать про те, що свідок громадянин Г. неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

У засіданні оголошено перерву до 23.10.2019 року.

Як уже повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони нібито вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» по видобутку вапняку.

Процес триває вже майже три роки, засідання постійно переносяться. Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив.

Експосадовець обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди від керівника ТОВ «Е.» за сприяння в отриманні спецдозволу на користування надрами, необхідних висновків і погоджень. Але саме ця людина, яка підлягає допиту в якості свідка у судове засідання не з’являється, попри те, що є рішення про його примусову доставку.