Прокуратура змінила обвинувачення «золотому» Романчуку

Колишньому першому заступнику голови Миколаївської облдержадміністрації Миколі Романчуку після чотирирічного судового процесу прокуратура змінила обвинувачення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням пресслужбу Центрального районного суду міста Миколаєва.

«У Центральному райсуді м.Миколаєва продовжено після перерви розгляд за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука. У судовому засіданні прокурор оголосив про зміну обвинувачення та надав Романчуку, стороні захисту та суду новий обвинувальний акт», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, змінено правову кваліфікацію щодо Миколи Романчука. А саме: ч.4 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) замінено на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом).

Зокрема, це пов'язане з тим, що на момент начебто вчинення злочину, до компетенції Романчука не входили обов'язки вирішувати питання щодо надання дозволу на видобуток корисних копалин.

Отож судом, з метою надання часу стороні захисту та обвинуваченому підготуватись до нового обвинувачення, у засіданні оголошено чергову перерву до 02.03.2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» з видобутку вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом. Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судять одного лише Романчука.

Процес триває вже понад чотири роки, засідання постійно переносяться.

Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив, у тому числі і головний свідок, у якого обвинувачуваний начебто вимагав хабар.

Сам Романчук повністю заперечив свою провину. Він також зазначив, що, на його думку, кримінальне провадження проти нього штучно створено певними особами з числа співробітників правоохоронних органів з метою помсти.

Фото: Таймер