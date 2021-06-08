Загиблою у Львові студенткою виявилась чемпіонка з пауерліфтингу

Дівчина, що вранці 8 червня випала з вікна львівского гуртожитку - багаторазова призерка чемпіонатів України, переможець чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Ірина Квас.

Про це у Фейсбуці повідомляє Львівська обласна федерація пауерліфтингу, передає Укрінформ.

"Львівська обласна федерація пауерліфтингу висловлювання щирі співчуття родині, близьким, друзям та тренеру багаторазової призерки чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, близько 6:30 ранку вівторка, 8 червня, з сьомого поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу «Львівської політехніки» на вул. Лисеницькій, 2 дівчина випала з 7 поверху гуртожитка, в якому проживала.

Слідчі Львівського районного управління поліції попередньо встановили, що дівчина померла від травм, отриманих внаслідок падіння. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

17-річна Ірина Квас була родом із міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. Вона неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Зокрема, у 2019 році 15-річна Ірина Квас здобула золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами. У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Дівчина виборола 3 місце у ваговій категорії до 63 кг з результатом 235 кг.