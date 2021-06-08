У Львові загинула 17-річна студентка – випала з вікна гуртожитку

У Львові 17-річна студентка розбилася, випавши з вікна 7 поверху гуртожитку. Поліцейські встановлюють обставини загибелі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 8 червня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Лисинецькій у Львові від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, загинула молода дівчина», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу загиблої – 17-річної мешканки Яворівського району, студентки одного з львівських навчальних закладів. Також попередньо встановлено, що дівчина випала з вікна на 7 поверсі гуртожитку, в якому проживала.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.