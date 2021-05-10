У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина

Поліцейські встановлюють обставини загибелі у Львові дворічної дівчинки, яка випала з вікна восьмого поверху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Львівщини у Фейсбуці.

«Сьогодні, 10 травня, близько 8.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію, поінформували в поліції.

Фото: Поліція Львівської області, Фейсбук