У Запоріжжі виховательці дитсадка, де з вікна випав 4-річний хлопчик, повідомили про підозру

У Запоріжжі виховательці дитячого саду, де з вікна другого поверху випала дитина, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ.

За даними поліції, 28 квітня, на підставі зібраних доказів, 54-річній виховательці повідомлено про підозру за неналежне та несумлінне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки (ст. 137 КК України). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Слідством встановлено, що 26 квітня о 16:20 вихователька дошкільного закладу Запорізької міської ради залишила в групі без нагляду 4-річного хлопця. Дитина залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю.

Хлопчик отримав численні травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні. Головний лікар медичного закладу запевнив, що наразі життю дитини нічого не загрожує. ОДА ініціювала перевірку усіх дошкільних закладів.

Слідчим Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, у Запоріжжі 6-річна дівчинка випала з балкону 9-го поверху.