ЄБРР допоможе Дніпру придбати нові тролейбуси та добудувати метрополітен

ЄБРР допоможе Дніпру придбати нові тролейбуси та добудувати метрополітен

Укрінформ
Міський голова м. Дніпро Борис Філатов підписав в рамках програми «Зелені міста» меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, що дозволить придбання нових тролейбусів, добудову метрополітену, термомодернізацію майже 200 шкіл і дитсадків.

Про це повідомляється на сайті Дніпровської міськради, передає Укрінформ.

Дніпро став 49-й містом світу та одним із небагатьох в Україні, яке уклало таку домовленість.

У рамках «Зелених міст» першим очікуваним проєктом визначено модернізацію інфраструктури громадського транспорту. Передбачається, що це буде перша в місті масштабна реконструкція трамвайних шляхів та оновлення 18-го та 19-го трамвайних маршрутів, що через Кайдацький міст сполучають низку житломасивів лівого берега з правобережними транспортними розв’язками, зокрема й підземкою. Коштом ЄБРР планується відремонтувати колію та систему живлення, а головне – придбати перші 20 нових низькопідлогових трамваїв.

Крім цього, меморандум передбачає і співробітництво у питаннях, що пов’язані з переробкою сміття, очищенням стічних вод.

«Ми цінуємо це співробітництво. Щоб місто стало на шлях стійкого розвитку, нам потрібно визначити та зрозуміти пріоритетність вирішення основних проблем», – прокоментувала директорка інфраструктурних проєктів у Європі ЄБРР Сьюзан Горанссон, яка відеозв’язком була присутня під час підписання меморандуму між Дніпровською міською радою та ЄБРР.

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Філатов зауважив, що протягом довготривалого співробітництва міста з ЄБРР вони стали не лише надійними партнерами, а й добрими друзями. «Ми готові і надалі розвивати наше співробітництво», – зазначив мер.

Проєкт «Зелені міста» передбачає фінансову та консультаційну допомогу, засновану на численних міжнародних дослідженнях. Обрати та адаптувати їх для міста вже найближчим часом допоможуть європейські експерти.

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