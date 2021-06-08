Контрабандисти намагалися вивезти три старовинні ікони до РФ

В Луганській області правоохоронці запобігли незаконному переміщенню трьох старовинних ікон до Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Відкрито кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей.

Слідство встановило, що на початку червня житель Міловського району намагався приховати та незаконно перемістити через державний кордон України до РФ три старовинні ікони.

Призначено судову мистецтвознавчу експертизу для встановлення історичної та культурної цінності ікон.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня Служба безпеки України запобігла незаконному вивезенню за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби.

Фото: @lug.gp.gov.ua