Митники передали Львівській галереї мистецтв старовинну ікону
Її вартість без оцінки окладу срібла і каміння становить 20 тис. євро, повідомила у Фейсбуці Галицька митниця Держмитслужби, передає Укрінформ.
«Ікони є не лише художніми творами живопису, а й духовним надбанням народу. Отже, повинні служити громаді, задовольняти її культурні та духовні потреби. До речі, ця ікона є найціннішою серед тих, які працівники Галицької митниці вилучили за останні роки. Переконаний, що працівники галереї забезпечать усі необхідні реставраційні заходи для відновлення ікони, і в майбутньому вона посяде достойне місце серед інших творів мистецтва та буде доступною для відвідувачів», - зазначив в.о. начальника Галицької митниці Андрій Колобродов.
Ікону «Богородиця з дитям» вилучили у жовтні 2016 року. Її пересилали зі США в Україну. У декларації вказали, що пересилають канцелярські товари. Згідно з оцінками експертів, ікона датується 1864 роком, робота невідомого художника.
Фото: Галицька митниця, Facebook