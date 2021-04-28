Митники передали Львівській галереї мистецтв старовинну ікону

Митники передали Львівській галереї мистецтв старовинну ікону

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Укрінформ
Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького передали ікону 1864 року, яку вилучили під час спроби незаконного переміщення через митний кордон України.

Її вартість без оцінки окладу срібла і каміння становить 20 тис. євро, повідомила у Фейсбуці Галицька митниця Держмитслужби, передає Укрінформ.

«Ікони є не лише художніми творами живопису, а й духовним надбанням народу. Отже, повинні служити громаді, задовольняти її культурні та духовні потреби. До речі, ця ікона є найціннішою серед тих, які працівники Галицької митниці вилучили за останні роки. Переконаний, що працівники галереї забезпечать усі необхідні реставраційні заходи для відновлення ікони, і в майбутньому вона посяде достойне місце серед інших творів мистецтва та буде доступною для відвідувачів», - зазначив в.о. начальника Галицької митниці Андрій Колобродов.

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Ікону «Богородиця з дитям» вилучили у жовтні 2016 року. Її пересилали зі США в Україну. У декларації вказали, що пересилають канцелярські товари. Згідно з оцінками експертів, ікона датується 1864 роком, робота невідомого художника.

Фото: Галицька митниця, Facebook

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