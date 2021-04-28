Митники передали Львівській галереї мистецтв старовинну ікону

Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького передали ікону 1864 року, яку вилучили під час спроби незаконного переміщення через митний кордон України.

Її вартість без оцінки окладу срібла і каміння становить 20 тис. євро, повідомила у Фейсбуці Галицька митниця Держмитслужби, передає Укрінформ.

«Ікони є не лише художніми творами живопису, а й духовним надбанням народу. Отже, повинні служити громаді, задовольняти її культурні та духовні потреби. До речі, ця ікона є найціннішою серед тих, які працівники Галицької митниці вилучили за останні роки. Переконаний, що працівники галереї забезпечать усі необхідні реставраційні заходи для відновлення ікони, і в майбутньому вона посяде достойне місце серед інших творів мистецтва та буде доступною для відвідувачів», - зазначив в.о. начальника Галицької митниці Андрій Колобродов.

Читайте також: У Львові на ратуші вивісили зображення унікальної ікони Богородиці

Ікону «Богородиця з дитям» вилучили у жовтні 2016 року. Її пересилали зі США в Україну. У декларації вказали, що пересилають канцелярські товари. Згідно з оцінками експертів, ікона датується 1864 роком, робота невідомого художника.

Фото: Галицька митниця, Facebook