Лошата Пржевальського: у табуні в Чорнобильській зоні — поповнення

На території Чорнобильської зони відчуження зросла популяція коней Пржевальського. На північній окраїні помітили табун з 12 особин, четверо із них – лошата цього року народження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Зазначається, що табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня – на початку травня. Після вагітності, тривалістю 12 місяців, кобила народжує одне лоша, яке одразу встає на ноги.

«У травні малюків побачити важко: тварини тримаються у затишних місцях. Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна. З’являється можливість оцінити цьогорічний приплід», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молоді коні відрізняються розміром та світлим кольором.

«Збільшення на 50 відсотків – непоганий результат для цього табуна», - підкреслили у Чорнобильському заповіднику.

Як повідомляв Укрінформ, зону ЧАЕС планують перетворити на екологічно безпечну систему.

Фото: Денис Вишневський, Сергій Жила