Лошата Пржевальського: у табуні в Чорнобильській зоні — поповнення
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.
Зазначається, що табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня – на початку травня. Після вагітності, тривалістю 12 місяців, кобила народжує одне лоша, яке одразу встає на ноги.
«У травні малюків побачити важко: тварини тримаються у затишних місцях. Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна. З’являється можливість оцінити цьогорічний приплід», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молоді коні відрізняються розміром та світлим кольором.
«Збільшення на 50 відсотків – непоганий результат для цього табуна», - підкреслили у Чорнобильському заповіднику.
Як повідомляв Укрінформ, зону ЧАЕС планують перетворити на екологічно безпечну систему.
Фото: Денис Вишневський, Сергій Жила