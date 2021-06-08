Кримінальному «авторитету» з санкційного списку РНБО повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру кримінальному «авторитету» на Закарпатті, включеного у санкційний список РНБО.

Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

"Кримінального «авторитета» підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства. Кошти мали бути спрямовані у так званий злочинний «общак»", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили «авторитету» про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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За словами правоохоронців, зловмисник неодноразово був судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій, має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого «смотрящого» за одним із районів у регіоні.

Підозрюваний є одним зі 111 кримінальних «авторитетів», включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя прийняв рішення про взяття під варту «злодія в законі» на прізвисько «Принц».