СБУ викрила суддю на організації корупційної схеми
Як передає Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ, суддя організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень.
Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів він запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. «Щоб «закрити очі» на порушення законодавства України, суддя вимагав 2,5 тис. доларів», - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні.
У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
Як повідомляв Укрінформ, 17 травня СБУ викрила адвоката, який хотів підкупити співробітника Служби з метою легалізації іноземців в Україні.