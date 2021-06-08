СБУ викрила суддю на організації корупційної схеми

Служба безпеки України викрила суддю одного з районних судів Дніпра на організації корупційної схеми.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ, суддя організував схему отримання неправомірної вигоди за винесення неправосудних рішень.

Зокрема задокументовано, що в одному із судових процесів він запропонував адвокату однієї зі сторін спору винести необхідне рішення за неправомірну винагороду. «Щоб «закрити очі» на порушення законодавства України, суддя вимагав 2,5 тис. доларів», - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт отримання всієї суми хабаря суддею у службовому приміщенні.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 травня СБУ викрила адвоката, який хотів підкупити співробітника Служби з метою легалізації іноземців в Україні.