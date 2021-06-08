Директора Інституту рибного господарства НАН України затримали на хабарі

Правоохоронці затримали директора Інституту рибного господарства НАН України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, керівник Інституту вимагав від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, підприємець мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця.

Керівника установи затримали у порядку ст. 208 КПК України після перерахування першого траншу у сумі 20 тис. гривень на зазначений ним банківський рахунок.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У приміщеннях Інституту рибного господарства НАН України проведено обшуки.

Досудове слідство триває.