У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки потужних злив

У місті Дніпро станом на 7 годину 8 червня залишаються підтопленими 12 приватних житлових будинків та 35 дворогосподарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 год. 8 червня залишаються підтопленими 12 приватних житлових будинків та 35 дворогосподарств, підрозділами ДСНС протягом доби 7 червня відкачано 55 тис. 88 куб. м води (з початку робіт – 199 тис. 867 куб. м води)”, - ідеться у повідомленні.

До робіт від ДСНС залучено 9 осіб та 9 одиниць техніки (з них 5 мотопомп).

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Як повідомляв Укрінформ, протягом 2 - 3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС