Вітер і зливи повалили у Дніпрі майже 90 дерев

У Дніпрі через вітер і зливи, які не вщухали кілька діб, повалилося 87 дерев - здебільшого зелених і здорових.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

«Більшість дерев, які були повалені, – зелені та здорові. Їхнє падіння пов’язано із намоканням ґрунту та близько розташованим до поверхні землі корінням. Через вітер ці насадження не втрималися», – зазначив головний інженер КП «Міськзеленбуд» Іван Білоус.

У мерії поінформували, що всі комунальні служби міста працювали майже цілодобово для ліквідації наслідків аномально рясного дощу. КП «Міськзеленбуд» вже прибрало 78 із 87 повалених дерев, сьогодні та завтра бригади завершать роботи.

У свою чергу, заступник директора КП «Гідроспоруди» Михайло Ступак розповів, що під час аномальної кількості опадів основні вулиці міста були проїзними, рівень води там не підіймався вище норми. Заступник директора з експлуатації та перевезень КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков повідомив, що на маршрутах трапилося 45 затримок руху: 12 – через падіння дерев та гілок, 10 – через відмову у роботі електрообладнання, 6 – через ДТП, 6 – нанесення ґрунту на колії, 5 – великий рівень води та по 3 – через обрив контактної мережі та сходження з колії.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 2-3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок інтенсивних дощів та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Станом на 7 годину 7 червня залишалися підтопленими 26 приватних житлових будинків та 55 дворогосподарств. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС