У Кам'янці-Подільському на аукціон з оренди виставили Різницьку башту XVI століття

У Кам'янці-Подільському на аукціон з оренди виставили Різницьку башту XVI століття

Укрінформ
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині на аукціон з оренди виставили Різницьку башту, що є пам’яткою архітектури XVI ст.

Про це у Фейсбуці повідомляє Фонд держмайна у Хмельницькій області, передає Укрінформ.

Зазначається, що об’єкт перебуває на балансі Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

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Площа башти – 63,1 кв.м, а стартова ціна об’єкта – понад 2,1 млн грн. Різницьку башту пропонують в оренду на 5 років.

Фото: rest.guru.ua

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