У Кам'янці-Подільському на аукціон з оренди виставили Різницьку башту XVI століття

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині на аукціон з оренди виставили Різницьку башту, що є пам’яткою архітектури XVI ст.

Про це у Фейсбуці повідомляє Фонд держмайна у Хмельницькій області, передає Укрінформ. Зазначається, що об’єкт перебуває на балансі Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець». Читайте також: Історичний центр Одеси відтепер у вихідні буде пішохідним Площа башти – 63,1 кв.м, а стартова ціна об’єкта – понад 2,1 млн грн. Різницьку башту пропонують в оренду на 5 років. Фото: rest.guru.ua