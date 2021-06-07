Зеленський призначив голову Чернігівської райадміністрації

Зеленський призначив голову Чернігівської райадміністрації

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Тройну головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №499/2021-рп опубліковано на сайті глави держави.

«Призначити Тройну Василя Івановича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області», - йдеться у тексті документа.

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Як повідомлялося, 1 червня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що упродовж наступних двох тижнів планується зміна деяких голів обласних державних адміністрацій.

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