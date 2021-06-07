СБУ затримала російського агента, який готував теракт на Луганщині

Працівники Служби безпеки затримали російського агента, який збирався підірвати директора наукового інституту Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки і оборони України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої народної міліції «ЛНР» та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України.

З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту м. Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано.

Затримання російського агента/ Фото: СБУ

Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території РФ до міста Сєвєродонецька, де планував здійснити терористичний акт, заклавши саморобний вибуховий підготовлений кураторами ФСБ РФ пристрій до автомобіля керівника інституту.

Правоохоронці затримали чоловіка після закладення та спроби приведення в дію вибухівки.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

В СБУ повідомили, що терористичний акт з ліквідації українського військового розробника, який вона попередила, пов'язаний із помстою російських спецслужб.

"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому поточного року працівники СБУ затримали у Харкові завербованого ФСБ РФ жителя Миколаєва, який намагався купити інформацію щодо новітньої української військової техніки.

Завербований громадянин протягом січня-лютого 2021 року домовився про передачу секретних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки і оборони України. За грошову винагороду в розмірі 10 тис. дол. він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

Підозрюваного затримали на залізничному вокзалі Харкова під час передачі імітованих секретних матеріалів та авансу за них у розмірі 500 доларів.